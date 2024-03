Jakub Jankto si sblocca proprio nel momento più atteso, dando una fondamentale vittoria al Cagliari col suo primo gol in rossoblù, che vale un successo mai ottenuto prima di oggi in trasferta.

«Le sensazioni sicuramente sono positive perché abbiamo ottenuto i tre punti», dichiara a fine partita il centrocampista ceco, che però vuole di più dai suoi. «Nel primo tempo, dico la verità, non eravamo così determinati come contro il Napoli: sotto quest’aspetto possiamo migliorare. Ma finalmente abbiamo mantenuto la porta inviolata e anche questo è importante».

Venerdì, in conferenza stampa, Ranieri l’aveva spronato a dare di più: messaggio recepito ed eseguito al meglio. «Sto provando a dare tutto per il Cagliari, sono più contento per i tantissimi tifosi venuti qui che per me. Non era una trasferta facile, anzi: l’Empoli ultimamente sta facendo molto bene e non dovevamo sottovalutarlo».

Per Jankto è adesso che il Cagliari deve dare la spallata decisiva per salvarsi. «Adesso c’è la Salernitana e poi il Monza, che per noi sono le partite della verità: questo mese per noi è troppo importante, è la ripartenza. Stiamo lottando fino alla fine, già dall’anno scorso che non c’ero, ed è quello che dobbiamo fare».

