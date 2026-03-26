Italia-Irlanda del Nord, sfida per i MondialiA Bergamo la Nazionale di Gattuso chiamata a vincere per inseguire il sogno qualificazione
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Allo stadio Gewiss-Azzurri d’Italia di Bergamo la sfida di semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, primo step per la qualificazione ai prossimi Mondiali.
Ecco le formazioni ufficiali:
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
In panchina: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Palestra, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Raspadori, Esposito. Ct: Gattuso.
Irlanda del Nord (3-5-2): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, Devenny, S. Charles, Galbraith, Spencer; Price, Donley.
In panchina: Hazard, Peacock-Farrell, Toal, Atcheson, Brown, Saville, Lyons, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Ct: O’Neill.
Arbitra l’olandese Danny Makkelie.
(Unioneonline)