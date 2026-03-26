L’Italia non fallisce nel primo step dei playoff per centrare la qualificazione ai Mondiali. La semifinale di Bergamo contro l’Irlanda del Nord finisce 2-0, con le reti siglate da Tonali e da Kean, entrambe nella ripresa. Martedì la sfida decisiva contro la Bosnia che nell’altra semifinale ha battuto il Galles ai calci di rigore.

FORMAZIONI – Per la sfida del Gewiss Stadium-Azzurri d’Italia Gattuso manda in campo dal primo minuto Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean e Retegui.

O’Neill risponde con P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, Devenny, S. Charles, Galbraith, Spencer; Price e Donley. Arbitra l’olandese Danny Makkelie.

PRIMO TEMPO – Dopo il minuto di silenzio per Beppe Savoldi, storico bomber di Bologna e Napoli morto all’età di 79 anni, la partita entra subito nel vivo: si gioca su buoni ritmi, con gli azzurri che cercano di condurre il gioco, ma nei primi venti minuti le occasioni latitano. Solo Tonali e Kean hanno buone chances, che non riescono però a sfruttare, complici le attente coperture nordirlandesi. Alla mezzora buon lavoro di Politano da destra, cross al centro, ma la battuta di Dimarco viene deviata in calcio d’angolo. Poi è Retegui che va al tiro, che viene però murato. Al 38’ il primo vero tentativo verso la porta ospite degli azzurri, con Kean che spedisce alto. In chiusura di tempo ci prova Bastoni di testa, su corner, ma il difensore dell’Inter non trova il bersaglio. E poi c’è un’occasione per Retegui, anche questa senza esito. Troppo poco per impensierire Charles.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa è sempre l’Italia a fare possesso, cercando di trovare il varco giusto nella chiusissima difesa avversaria. Al 55’ super occasione per Retegui: errore della retroguardia avversaria, l’attaccante s’invola da solo, ma Charles in uscita gli ruba il tempo per battere a rete. Poi subito un’altra chanche per gli azzurri, con Kean, ma il portiere nordirlandese si oppone ancora. L’Italia però è calda e al 56’ passa in vantaggio, con Tonali che dal limite dell’area raccoglie una respinta di testa e lascia partire un tiro che buca Charles e fa 1-0. Al minuto 66 l’Italia sfiora il raddoppio: Pio Esposito appena entrato lancia Kean, ma l’attaccante della Fiorentina spara in porta senza creare troppi problemi al portiere avversario. Al 73’ Hume toglie dalla porta un colpo di testa di Esposito, poi Barella manda alle stelle. Nell’ultimo quarto d’ora gli azzurri continuano a cercare il colpo del ko. Al 79' palla morbida di Barella dalla destra, Kean sfoggia una splendida rovesciata, che però finisce fuori. Ma Moise è on fire e pochi secondi dopo firma il 2-0: controllo su un lancio a campanile di Tonali, dribbling di destro e tiro di sinistro che fa palo e poi gol.

Al minuto 83 Gattuso fa debuttare in nazionale maggiore Palestra, con l’esterno del Cagliari prende il posto di Politano. Nel finale l’Italia rallenta e contiene le ultime folate avversarie e al termine dei 3 minuti di recupero può festeggiare la vittoria.

(Unioneonline)

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