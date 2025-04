Né Nicolas Viola, né Gianluca Gaetano. A supporto di Roberto Piccoli, nel Cagliari che affronta l’Inter capolista, c’è Florinel Coman. L’attaccante rumeno, rinforzo del mercato invernale, è la scelta a sorpresa di Davide Nicola per l’anticipo di Serie A: un mese fa, il 7 marzo contro il Genoa, si era infortunato e aveva saltato le successive partite, rientrando a gara in corso contro Monza ed Empoli. Il modulo dovrebbe essere un 3-5-2, oppure 3-5-1-1, vista la presenza del trio formato da Michel Adopo, Antoine Makoumbou e Alessandro Deiola in mezzo al campo.

In difesa resta fuori Sebastiano Luperto, che era stato sempre presente in questa Serie A. Con l’intoccabile Yerry Mina ci sono Gabriele Zappa e José Luis Palomino, con Nadir Zortea e Tommaso Augello sulle fasce. Il difensore è regolarmente in panchina, con Matteo Prati che è a disposizione nonostante la febbre. Nell’Inter titolare l’ex Cagliari Nicolò Barella, che mercoledì ha assistito all’Arena Civica di Milano al trionfo della Primavera rossoblù in Coppa Italia sul Milan (0-3). Tanti cambi da parte di Simone Inzaghi, visto che i nerazzurri mercoledì avranno il ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 18, l’arbitro è Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Su unionesarda.it il live del match, valido per la trentaduesima giornata di Serie A, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini dal Meazza e a seguire il post partita con tutti i commenti.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Frattesi, Çalhanoğlu, Barella, Dimarco; Lautaro Martínez, Arnautović.

In panchina: Di Gennaro, J. Martínez, M. Thuram, Correa, Acerbi, Asllani, Mkhitaryan, Pavard, Darmian, Berenbruch, Cocchi, Bastoni, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Palomino; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Piccoli, Coman.

In panchina: Ciocci, Sherri, Luperto, Viola, Prati, Marin, Jankto, Pavoletti, Obert, Gaetano, Luvumbo, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

