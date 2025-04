Giornata numero trentadue per il campionato di Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. Si parte da Udinese-Milan, come la scorsa settimana il Napoli gioca in posticipo di lunedì sera (stavolta in casa contro l’Empoli). Ecco il programma delle partite di questo turno, con risultati e marcatori.

Venerdì 11 aprile

Udinese-Milan (ore 20.45)

Sabato 12 aprile

Venezia-Monza (ore 15)

Inter-Cagliari (ore 18)

Juventus-Lecce (ore 20.45)

Domenica 13 aprile

Atalanta-Bologna (ore 12.30)

Fiorentina-Parma (ore 15)

Verona-Genoa (ore 15)

Como-Torino (ore 18)

Lazio-Roma (ore 20.45)

Lunedì 14 aprile

Napoli-Empoli (ore 20.45)

Classifica Serie A

Inter 68

Napoli 65

Atalanta 58

Bologna 57

Juventus 56

Lazio 55

Roma 53

Fiorentina 52

Milan 48

Torino 40

Udinese 40

Genoa 38

Como 33

Verona 31

Cagliari 30

Parma 27

Lecce 26

Empoli 24

Venezia 21

Monza 15

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata