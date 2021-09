È stato identificato dalla Digos di Torino il tifoso della Juventus che domenica scorsa, durante il riscaldamento all'Allianz Stadium prima della partita con il Milan, ha preso di mira il portiere rossonero Mike Maignan con una serie di insulti razzisti.

La scena era stata registrata dalle telecamere installate nell'Allianz Stadium.

Il tifoso, denunciato per istigazione all'odio razziale, è un operaio e sindacalista di Rovigo ed è iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro (Verona), che ne ha annunciato l'espulsione.

La società bianconera, anticipando l’arrivo prevedibile del Daspo, gli ha vietato l’ingresso allo Stadium.

“Finché gli insulti razzisti vengono trattati come incidenti isolati e non viene intrapresa alcuna azione globale, la storia è destinata a ripetersi ancora e ancora. Cosa facciamo per combattere il razzismo negli stadi? Crediamo veramente che ciò sia efficace? Nelle stanze che governano il calcio, le persone che decidono sanno cosa si prova a sentire insulti e urla che ci relegano al rango di animali?”, aveva scritto Maignan su Instagram dopo l’episodio.

"Sono Mike, in piedi, nero e orgoglioso. Finché potremo usare la nostra voce per cambiare le cose, lo faremo”, la sua conclusione, in quello che è un post diventato virale.

