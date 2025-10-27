«La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia». Il provocatorio annuncio è stato lanciato dal presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, in una intervista al sito russo Sport.ru.

Alla domanda su cosa potrebbe succedere nel caso l'Italia perdesse il diritto a ospitare il torneo «a causa del problema degli stadi», Dyukov ha replicato confermando la «disponibilità piena» di Mosca a subentrare.

«L'Uefa - sostiene il sito russo - ha approvato solo una delle 10 sedi proposte (anche Cagliari, con la realizzazione del nuovo stadio punta a essere in lizza, ndr), mentre l'intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia, co-organizzatrice con l'Italia della competizione», nel caso in cui il nostro Paese non riuscisse a mettere a disposizione stadi conformi agli standard richiesti. Da qui la provocatoria proposta di subentro avanzata dal numero uno della Federcalcio russa. 

(Unioneonline)

