Dura un solo anno di purgatorio la permanenza in Serie B del Monza che vince la doppia sfida della finale playoff con il Catanzaro e torna in A. I brianzoli festeggiano la promozione davanti al pubblico di casa al U-Power Stadium, malgrado la sconfitta per 2-0 maturata dopo i gol subiti ad opera di Felipe Jack al 40' e Frosinini al 78'.

All'andata il Monza si era imposto per 2-0 al Cervaolo di Catanzaro ma va in Serie A grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato. Nella regular season i biancorossi, infatti, hanno chiuso al terzo posto; i giallorossi, invece, erano giunti quinti in classifica con 17 punti di distacco dai brianzoli.

I calabresi, allenati da Alberto Aquilani, sfiorano l'impresa a Monza ed escono tra gli applausi dei propri tifosi accorsi in massa nella città lombarda: più volte la squadra ha sfiorato il 3-0 che sarebbe valso il ritorno in Serie A dopo 43 anni. Forsennato il pressing negli ultimi 12 minuti e nei sei lunghi giri di lancette di recupero alla disperata ricerca del gol promozione.

A fine gara, fairplay dei giocatori lombardi che, prima di iniziare i festeggiamenti, si sono complimentati con gli avversari. L'allenatore Paolo Bianco ha quindi raggiunto Aquilani, rimasto in lacrime in panchina, per consolarlo.

Il Monza, squadra che era stata costruita per riconquistare immediatamente la risalita in massima serie, raggiunge così i già promossi Venezia e Frosinone.

(Unioneonline)

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