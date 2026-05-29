Manca solo l'ufficialità ma come preventivato la Torres e il tecnico Alfonso Greco vanno avanti insieme. Società e allenatore si sono accordati per un contratto biennale.

L'allenatore romano, chiamato dalla proprietà Abinsula nel 2020 in serie D, ha sempre migliorato i risultati di chi era stato chiamato al suo posto (Sottili e Pazienza) confermando la sua affidabilità e convincendo anche gli scettici con un girone di ritorno che sarebbe valsa la salvezza senza spareggi senza il rocambolesco colpaccio della Sambenedettese a Pesaro con reti realizzate al 98' e 99'. Nei playout non c'è stata storia col Bra.

Ora si tratta di capire quali sono i programmi societari per le prossime due stagioni. Facile prevedere che non ci saranno rivoluzione ma l'innesto al massimo di quattro-cinque elementi di valore più due-tre giovani.

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