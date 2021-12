Un messaggio è apparso nella tarda serata di ieri sui canali social del Cagliari, dopo la sconfitta per 0 a 4 con l’Udinese: una sola parola, “scusateci”, e la foto dello stemma con i quattro mori su sfondo azzurro. Forse un modo per fare capire che all’interno del club sono in corso delle riflessioni sulla batosta alla Unipol Domus? Una partita su cui era stata riposta molta fiducia, “vietato sbagliare” era l’imperativo di mister Mazzarri, e proprio su di lui si sono concentrate le ipotesi di novità in arrivo. Ma ogni dubbio è stato spazzato via dal direttore sportivo Stefano Capozucca: “Mazzarri è l'unica certezza. Rimane e rimarrà fino in fondo mentre qualcuno non è degno di indossare questa maglia ed è giusto che non la indossi più per rispetto di questa società", sono state le sue parole a Sky Sport. E ancora: "Dobbiamo delle scuse a tutti, soprattutto ai nostri tifosi. Normale che quando si perda 4-0 in casa ci sia un senso di vergogna".

(Unioneonline/s.s.)

