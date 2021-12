La sfida della 18esima giornata tra Cagliari e Udinese alla Unipol Domus finisce con un’altra debacle per i rossoblù. I friulani s’impongono infatti per 0-4, grazie alle reti di Makengo, Deulofeu (doppietta) e Molina. E per la squadra sarda il buio è sempre più pesto.

FORMAZIONI – Mister Mazzarri manda in campo Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni, Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert, Joao Pedro e Pavoletti.

Cioffi risponde con Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir, Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie, Beto e Deulofeu.

Direzione di gara affidata all’arbitro Maresca di Napoli.

PRIMO TEMPO – Il match del Cagliari inizia in ripida salita. Dopo soli 5 minuti Godin disimpegna malissimo per Grassi al limite dell’area: sulla palla si avventa Udogie che serve subito Makengo. E il numero 6 dei friulani è bravo a bruciare i difensori rossoblù e a superare Cragno per il vantaggio ospite. Che leggerezza però da parte dell’esperto centrale uruguaiano...

La reazione del Cagliari non si fa attendere: Joao Pedro inventa per Pavoletti, ma la conclusione a botta sicura del numero 30 viene deviata in corner da Silvestri.

Avanti di uno, gli ospiti si chiudono e aspettano i rossoblù, che provano a manovrare senza però portare vere minacce alla porta di Silvestri.

In chiusura di tempo l’Udinese raddoppia. Da un corner per il Cagliari nasce un contropiede fulmineo di Udogie che viene steso da Dalbert (giallo) ai 20 metri. Batte la punizione Deulofeu che scavalca la barriera e insacca lo 0-2, con Cragno immobile.

La timida risposta rossoblù prima dell’intervallo arriva con Joao Pedro che cerca la deviazione vincente imbeccato da Marin. Ma è tutto facile per Silvestri.

Un duello Nandez-Makengo (Ansa)

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Mazzarri lancia subito Lykogiannis, Caceres e Keita, togliendo Carboni e gli acciaccati Dalbert e Nandez.

Ma arriva subito un’altra mazzata: rimessa laterale lunga in area Cagliari, Caceres allontana di testa e Molina pesca il tiro da fuori che si insacca nell’angolo basso alla destra di Cragno per il tris dei friulani.

Al 66esimo il maleficio continua: Marin già ammonito stende Makengo. Maresca estrae il secondo giallo e poi il rosso. Cagliari in dieci.

Ma piove ancora sul bagnato: al 69’ Deulofeu si inventa uno stupendo destro a giro che si infila all'incrocio dei pali per il poker friulano, che dà il colpo di grazia ai rossoblù.

Mazzarri toglie Pavoletti e Ceppitelli e inserisce Deiola e Zappa. Ma sotto di 4 e con un uomo in meno il Cagliari può solo aspettare la fine del match limitando i danni, mentre gli spalti della Domus, tra cori di contestazione, si svuotano anzitempo.

Al triplice fischio il popolo rossoblù deve digerire l’ennesima delusione di una stagione davvero maledetta.

A fine partita, sul profilo Twitter del Cagliari è comparso un laconico ed eloquente post, con un scritto: “Scusateci”.

