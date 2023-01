Un Luogosanto molto al di sotto delle aspettative di inizio campionato e in crisi di risultati decide di cambiare la guida tecnica. In una nota, la società guidata dal presidente Mauro Massenti ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore Pasquale Malu.

Per lui è stata fatale la sconfitta interna di sabato scorso, al Luigi Lacu, contro lo Stintino.

Dalla società, che milita nel girone C del campionato di promozione, sono arrivate comunque parole di apprezzamento per Malu: «Un anno e mezzo di dure battaglie, momenti felici e periodi meno rosei - si legge nel comunicato -. Ci sarebbe tanto da dire su quest’uomo, per quello che è umanamente, per quello che ha dato a questa comunità e per quello che ha trasmesso ai ragazzi che hanno vestito la casacca azzurra! Alcune cose però, vanno dette in ambienti più consoni, a dimostrazione del rispetto reciproco. Va ringraziato per la pazienza e per la dedizione profusa verso un progetto difficile e faticoso, per il quale non ha mai avuto tentennamenti».

Ora spetterà al direttore sportivo Pier Giuseppe Pittorru trovare il sostituto anche perché la classifica non promette bene: i galluresi hanno attualmente diciotto punto, solo uno in più dalla zona play out (l'Oschirese è a diciassette). E domenica, al Lacu, ci sarà la sfida con il Bonorva, reduce dalla vittoria al Chicchitto Chessa contro il Buddusò, seppur con qualche patema d'animo nel finale (5-3 il risultato finale con gli ospiti a quota zero goal sino al 42' del secondo tempo). L'obiettivo è anche quello di interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive.

© Riproduzione riservata