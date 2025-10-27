Il Cagliari torna subito in campo a -3 dal Sassuolo, sempre senza MinaAl folto gruppo di indisponibili si è aggiunto anche Joseph Liteta
Niente riposo per il Cagliari, che tornerà in campo giovedì alle 18.30 all’Unipol Domus contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale di Serie A (nona giornata, arbitra Luca Pairetto della sezione di Nichelino). I rossoblù hanno subito ripreso oggi, all’indomani del pareggio agguantato in extremis a Verona al 92’, e con un infortunato in più: Joseph Liteta. Reduce dall’esordio da professionista, durato solo 45’ per un affaticamento al quadricipite della coscia sinistra, è rimasto a riposo e dovrà essere rivalutato.
Lavori personalizzati per Alessandro Deiola, Alessandro Di Pardo, Yerry Mina, Nicola Pintus e Boris Radunović, ossia gli altri infortunati del Cagliari oltre Liteta e Andrea Belotti. Sotto osservazione in particolare il difensore colombiano, per il quale tra domani (allenamento pomeridiano) e mercoledì (rifinitura) si capirà se potrà recuperare.
Il resto della squadra ha lavorato in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati in Verona-Cagliari di ieri hanno svolto delle esercitazioni di defaticante tra palestra e campo; gli altri hanno cominciato la seduta con degli esercizi di attivazione, a seguire possessi palle e delle partitelle giocare su campo ridotto. A chiudere una sessione di lavoro atletico, sempre in campo. A livello disciplinare da registrare il primo diffidato, Adam Obert arrivato alla quarta ammonizione in otto partite.