Un curriculum universitario da far invidia, un percorso di studi netto, virtuoso e ora dopo la laurea arriva pure la vittoria del Premio America Giovani, con una borsa di studio per il Master in Relazioni Internazionali, istituito dalla fondazione Italia-USA.

È la bella e performante storia di Ramona Accareddu, giovane 23enne bonarcadese laureata all'Università di Cagliari, che oggi potrà misurarsi con un post-laurea di livello eccellente per nuove ambiziose sfide accademiche, che potrebbe aprirgli le porte per tante opportunità professionali all’estero, magari proprio in America.

Dopo la laurea in Scienze Politiche nel capoluogo sardo, Ramona ha voluto proseguire gli studi ed è stata selezionata tra i migliori studenti italiani quindi insignita del prestigioso premio America Giovani per il talento universitario dalla fondazione Italia-USA. Il riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università italiane lo ha ricevuto brevi manu alla Camera dei Deputati a Roma: una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master esclusivo della Fondazione Italia-USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

La sindaca Annalisa Mele si congratula: «siamo felici e orgogliosi di questa studentessa bonarcadese che è stata premiata tra i migliori laureati di tutta Italia. Complimenti a Ramona, che sia l’apripista di ulteriori riconoscimenti dei nostri giovani studenti talentuosi. L'auspicio per un futuro ricco di soddisfazioni».

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