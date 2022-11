Il Cagliari ritrova Goldaniga e Falco, ma per la gara col Parma rischia di dover rinunciare a Rog, messo ko da una botta alla coscia sinistra rimediata a Frosinone.

Infermeria

Per il croato è scattato l'allarme quando il giocatore, ieri pomeriggio, ha avvertito ancora il dolore alla coscia colpita durante la partita di domenica scorsa. Un fastidio che ha convinto Rog e lo staff medico a lavorare in differenziato. Brutta tegola a due giorni dalla partita, con Liverani che potrebbe esser costretto ancora una volta a rinunciare al centrocampista ex Napoli. E per la sua sostituzione scatterà un ballottaggio tra Deiola e il greco Kourfalidis, impiegato a sorpresa allo “Stirpe”, con Mancosu pronto a riprendere una maglia da titolare sulla trequarti.

Chi si rivede

Ma per il Cagliari ci sono anche buone notizie: da ieri, infatti, sono tornati regolarmente in gruppo Goldaniga e Falco, che oltre alle esercitazioni tattiche, hanno anche giocato la partitella finale. Difficilmente, però, potranno già competere per una maglia da titolare.

A gonfie vele

Prosegue a buon ritmo la prevendita dei biglietti per la sfida di sabato col Parma (inizio ore 18, arbitra la livornese Ferrieri Caputi): ieri è stata superata quota 3 mila tagliandi venduti.

© Riproduzione riservata