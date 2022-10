Messa via anche la delusione del pareggio casalingo contro la Reggina, da questo pomeriggio il Cagliari pensa alla trasferta di sabato a Bolzano contro il Sudtirol di Bisoli.

Per il tecnico rossoblù Liverani, subito una buona notizia. Falco si è allenato regolarmente in gruppo. L'attaccante si era fermato a poche ore dalla gara con la Reggina per un fastidio al flessore. Sono bastati due giorni di riposo per recuperare e tornare a disposizione.

Ancora in personalizzato, invece, Mancosu e Pavoletti, anche loro out per un problema al flessore.

Sempre impegnato nella riabilitazione Goldaniga, che deve riprendersi dalla lesione parziale del legamento del ginocchio destro.

Domani il Cagliari tornerà in campo ad Asseminello con una doppia seduta.

