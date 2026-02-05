Bus del Ctm sprofonda in una profonda buca che si è aperta all’improvviso nell’asfalto: è successo nel pomeriggio nella curva tra il Corso Vittorio Emanuele e viale Merello, a Cagliari.

«Questa immagine è clamorosa», commenta il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura, «un bus incastrato in una delle tante buche presenti in città».

In viale Merello «si aspettano ormai da mesi i lavori di riqualificazione: dopo gli annunci la realtà dei fatti è questa. Si sblocchino subito le tantissime risorse presenti nel bilancio per riqualificare le strade e si istituiscano delle squadre operative per affrontare questa emergenza», conclude Mura, «non si può più attendere».

