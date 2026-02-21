Cagliari-Lazio, le pagelle rossoblù: Palestra devastante, Mina espulsoLe valutazioni della squadra di Pisacane, che ha ottenuto un pareggio per 0-0
Cagliari-Lazio finisce 0-0 ed è un punteggio che permette ai rossoblù di muovere la classifica, in una partita dove ha avuto più occasioni degli avversari: nelle pagelle spicca Palestra, mentre Mina vede il rosso alla fine.
Caprile 6,5
Determinante sulla punizione di Cataldi allo scadere.
Zé Pedro 6,5
Gestisce bene il giallo e chiude tanti varchi.
Mina 5,5
Una buona prova rovinata dal secondo giallo.
Dossena 6,5
Comincia con un fallo, poi si impone e ferma gli attaccanti avversari.
Obert 6,5
Un gran cross per Adopo a metà primo tempo.
Adopo 6
Vicino al gol con un colpo di testa a un passo dal palo.
Mazzitelli 6
Lo tradisce il polpaccio sinistro: ennesimo infortunio a centrocampo.
(dal 42’ pt Idrissi 6)
Si fa notare con alcune discese palla al piede.
Sulemana 6,5
Più di sostanza che di qualità, lo fa bene.
Palestra 7
Ogni volta che prende palla è uno spettacolo: il migliore in campo, il fuorigioco gli nega il gol.
Kılıçsoy 6
Ha poche occasioni per mettersi in mostra.
(dal 43’ st Zappa sv)
Dentro solo per l’espulsione di Mina.
Esposito 6
Alterna buone giocate ad altre meno qualitative.
(dal 28’ st Trepy 5,5)
Non gestisce bene i palloni che gli capitano.
Pisacane 6
Nell’emergenza muove la classifica, con sempre meno giocatori arruolabili.