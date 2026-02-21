Cagliari-Lazio finisce 0-0 ed è un punteggio che permette ai rossoblù di muovere la classifica, in una partita dove ha avuto più occasioni degli avversari: nelle pagelle spicca Palestra, mentre Mina vede il rosso alla fine.

Caprile 6,5

Determinante sulla punizione di Cataldi allo scadere.

Zé Pedro 6,5

Gestisce bene il giallo e chiude tanti varchi.

Mina 5,5

Una buona prova rovinata dal secondo giallo.

Dossena 6,5

Comincia con un fallo, poi si impone e ferma gli attaccanti avversari.

Obert 6,5

Un gran cross per Adopo a metà primo tempo.

Adopo 6

Vicino al gol con un colpo di testa a un passo dal palo.

Mazzitelli 6

Lo tradisce il polpaccio sinistro: ennesimo infortunio a centrocampo.

(dal 42’ pt Idrissi 6)

Si fa notare con alcune discese palla al piede.

Sulemana 6,5

Più di sostanza che di qualità, lo fa bene.

Palestra 7

Ogni volta che prende palla è uno spettacolo: il migliore in campo, il fuorigioco gli nega il gol.

Kılıçsoy 6

Ha poche occasioni per mettersi in mostra.

(dal 43’ st Zappa sv)

Dentro solo per l’espulsione di Mina.

Esposito 6

Alterna buone giocate ad altre meno qualitative.

(dal 28’ st Trepy 5,5)

Non gestisce bene i palloni che gli capitano.

Pisacane 6

Nell’emergenza muove la classifica, con sempre meno giocatori arruolabili.

