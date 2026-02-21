Aveva sbagliato sul gol di Ramadani lunedì scorso in Cagliari-Lecce, ma Elia Caprile non si è certo fatto abbattere. Ha ripreso a lavorare e stasera ci sono state anche le sue mani sullo 0-0 contro la Lazio, con una parata sulla linea sulla punizione di Cataldi a seguito dell’espulsione di Mina.

Intervistato appena finito il match dell’Unipol Domus, Caprile è voluto partire proprio dall’errore di cinque giorni fa: «Venivo da una partita brutta e sfortunata. Mi sono concentrato sul lavoro per tutta la settimana, per fortuna è andata bene», ha detto.

Il pareggio di oggi Caprile lo giudica così: «Giocando contro una grande squadra le cose a volte riescono meglio. Oggi è andata bene, avevamo trovato anche il gol: peccato che sia stato annullato, ma è un punto che ci portiamo a casa».

