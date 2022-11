La sfida col Sudtirol è ormai alle spalle.

L'unico strascico è la multa da 1000 euro comminata al Cagliari dal Giudice sportivo “per avere suoi sostenitori, al 1' del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco un pezzo di cartone; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)”.

In casa rossoblù si pensa già alla partita di sabato pomeriggio alla Domus contro il Pisa.

Nella seduta di questa mattina, sempre assenti Goldaniga (che prosegue nel suo percorso riabilitativo a Villa Stuart) e Falco (lesione al flessore, ci si rivede dopo la sosta), mentre è una corsa contro il tempo per Mancosu e Pavoletti.

Anche oggi per entrambi lavoro personalizzato, in attesa del via libera per il ritorno in gruppo. Più vicino per il centrocampista cagliaritano, che ha saltato le ultime tre gare di campionato, mentre anche l'attaccante, salvo recuperi complicati, potrebbe dover aspettare la gara col Frosinone, dopo la pausa.

Domani squadra di nuovo in campo nel pomeriggio.

