Il Cagliari si butta via. Dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale, i rossoblù vengono ripresi al 4' di recupero e si devono accontentare di un 2-2 che fa male.

Liverani cambia ancora, uomini e modulo, affidandosi a un 4-3-1-2, con Di Pardo, Altare, Capradossi e Obert davanti a Radunovic, Nandez, Viola e Deiola in mezzo e Rog alle spalle di Lapadula e Falco. Ma al Sudtirol bastano 6' per sbloccarla: Rover non trova ostacoli e la mette in mezzo, Capradossi perde di vista Odogwu che, di testa, sblocca il punteggio.

Una manna per la squadra di Bisoli, che si può mettere dietro e aspettare. Perché il Cagliari, come sempre, si prende il pallone, fa tanto (e stucchevole) possesso, ma non tira mai. Primo spunto, al 21' con Viola che pesca Lapadula in area, ma il colpo di testa è alto. Ma al 39', arriva il pari: punizione dal limite di Viola, Poluzzi salva, ma sulla ribattuta il più veloce di tutti è Lapadula. Il gol carica i rossoblù e ancora Lapadula, al 43', impegna Poluzzi.

È un Cagliari rinfrancato e il buon momento prosegue nella ripresa. Dopo 5', Deiola serve Lapadula, colpo di testa e volo di Poluzzi a salvare la porta. Rossoblù padroni del campo, ci prova anche Di Pardo, stoppato al momento del dunque. Liverani aumenta il peso offensivo inserendo Luvumbo per un fumoso Falco.

Al 26' la svolta: Lapadula anticipa Masiello e cade in area, l'arbitro prima fa proseguire, poi, dopo il consulto al Var, indica il dischetto. E Viola segna il 2-1. Bisoli cerca in panchina gli uomini per la reazione, ma è ancora Viola (37') a sfiorare il tris su punizione, salva Poluzzi. Brivido al 43', con Odogwu che impegna Radunovic, alla sua prima parata. Liverani blinda il Cagliari, inserendo Dossena e Lella per Nandez e Rog.

Ma al 4' di recupero, ecco la frittata: mischia nell'area rossoblù, Radunovic si salva su un colpo di testa ravvicinato di Mazzocchi, ma ancora Odogwu ribatte in rete per il 2-2 finale. Non c'è più tempo, il Cagliari rimanda la vittoria e resta fuori dalla zona playoff.

