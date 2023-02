Archiviata definitivamente la questione Modena-Perenzoni, il Cagliari si concentra sul campionato e la prossima sfida, sabato pomeriggio (alle 16.15) sul campo del Bari.

Oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti ad Asseminello. Defaticante per chi ha giocato col Benevento, lavoro completo per gli altri. Pochi, visto che l'organico a disposizione di Ranieri resta ridotto all'osso. Sempre a riposo Nandez, prime corse in campo per Deiola, per entrambi ci sarà da aspettare il mese di marzo per un ritorno a pieno regime.

Ancora lavoro personalizzato per Di Pardo, Viola e Pavoletti, tutti ancora a rischio forfait per i rispettivi infortuni (adduttori per i primi due, caviglia per il capitano). E in personalizzato hanno lavorato anche Falco, Barreca e Kourfalidis. L'ex Stella Rossa è quello che sta peggio, per il riacutizzarsi di un vecchio infortunio muscolare. Barreca potrebbe tornare in gruppo già domani, dopo aver smaltito la gastroenterite che lo ha messo ko a poche ore dalla gara col Benevento. Da valutare, infine, Kourfalidis, che sabato è uscito dopo neanche 20 minuti per una contusione al fianco. Infine, torna a disposizione Rog, ma il Giudice sportivo fermerà ora per un turno Altare.

Domani squadra in campo con una doppia seduta di allenamento.

