Il Cagliari prepara la delicata trasferta di sabato (ore 18) a Firenze, sul campo della Fiorentina in netta risalita anche se ancora terzultima in classifica, a pari merito con il Lecce e a -5 dai rossoblù.

Entrambe le squadre sono reduci da due grandi vittorie: quella di Pisacane ha sconfitto la Juventus per 1-0, quella di Vanoli si è imposta sul campo del Bologna per 1-2.

Pisacane potrà contare su due rinforzi: Dossena e Sulemana ieri hanno formalizzato il ritorno in rossoblù e questa mattina si sono allenati per la prima volta con il resto del gruppo agli ordini del tecnico. Pronti e arruolabili, saranno convocati per la sfida del Franchi.

In ripresa Zappa, tornato in gruppo dopo il problema che lo aveva costretto a saltare il match con la Juventus. Ancora fuori Deiola e Folorunsho, che dalla prossima settimana potrebbero tornare ad allenarsi con i compagni.

Dirige la partita di Firenze Marco Guida della sezione di Torre Annunziata: guardalinee Bindoni e Colarossi, quarto uomo Bonacina, Var Di Paolo, Avar Di Bello.

