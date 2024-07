Domenica in campo per il Cagliari. Nel cuore della Valle d’Aosta, dove la “minaccia” della pioggia non si è concretizzata, la squadra di Davide Nicola ha in programma due allenamenti, dalle 10 e alle 17.30, sul terreno del “Brunod” di Chatillon.

Del gruppo non fa più parte il difensore Catena, trasferito alla Virtus Verona, mentre diverse operazioni di mercato potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore: Radunovic (verso il Bari), Pereiro (coinvolto nella stessa operazione), Kourfalidis e Del Pupo, in attesa di conoscere la loro destinazione. La trattativa per Gaetano prosegue, mentre su Lapadula la società continua a riflettere e il giocatore, intanto, è rientrato a tempo pieno nel gruppo.

Martedì la seconda amichevole di montagna contro il Catanzaro alle 19.

