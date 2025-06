Dallo scorso 4 giugno, la panchina del Cagliari è ufficialmente vacante. L’annuncio della separazione con Davide Nicola, appena undici mesi dopo la sua nomina di luglio 2024, ha aperto la strada al successore il cui nome però non è stato ancora individuato. Sono due i favoriti per la panchina: Fabio Pisacane e Paolo Vanoli.

Pisacane sarebbe una soluzione interna. Dopo l'esperienza in rossoblù da giocatore, fra il 2015 e il 2021 con 152 presenze e 5 gol (fra cui l'ultimo in assoluto al Sant'Elia, nel 2017 contro il Milan), è entrato a far parte del Cagliari nello staff di Fabio Liverani in Serie B. Dopo l'esonero di quest'ultimo (che ieri ha perso ai rigori la finale playoff di Serie C con la Ternana, contro il Pescara) aveva guidato già la prima squadra, nella vittoria per 2-0 sul Cosenza il 26 dicembre 2022. Poi si è spostato in Primavera, dove da marzo 2023 guida la squadra (prima da assistente di Matteo Battilana, poi da capo allenatore) e con cui lo scorso 9 aprile ha vinto una storica Coppa Italia con lo 0-3 al Milan nella finale dell’Arena Civica.

Vanoli è invece un nome già cercato un anno fa dal Cagliari, prima di virare su Nicola. Anche lui a inizio settimana si è liberato, col Torino che ha comunicato la scelta di non proseguire con lui per la prossima stagione e lo ha sostituito con Marco Baroni. L'ex terzino fra le altre di Verona, Parma, Fiorentina e Rangers ha chiuso la sua prima stagione in Serie A all'undicesimo posto, dopo due anni al Venezia (con la promozione ai playoff nel 2023-2024) e metà stagione in Russia allo Spartak Mosca.

Già all’inizio della nuova settimana è possibile una decisione. Il presidente Tommaso Giulini è volato negli Stati Uniti, dove ha assistito all’eliminazione del Cagliari al The Soccer Tournament (torneo di calcio a 7 in corso nel North Carolina) e al quale i rossoblù hanno partecipato con una squadra guidata proprio da Pisacane. Sarebbe lui il prescelto del presidente, mentre il direttore sportivo Nereo Bonato preferirebbe Vanoli. Difficile, ma al momento non da escludere, un terzo nome.

La stagione 2025-2026 del Cagliari inizierà ufficialmente nel terzo weekend di agosto (data e orario da definire), coi trentaduesimi di finale di Coppa Italia in gara secca all’Unipol Domus contro una tra Avellino e Audace Cerignola. Il 23-24 agosto la prima giornata di Serie A, sempre in casa contro la Fiorentina. Il raduno è previsto per il 10 luglio, ma già tra il 16 e il 18 giugno la società dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto per i pezzi pregiati Michel Adopo, Elia Caprile e Roberto Piccoli. Un altro motivo per il quale la scelta sull’allenatore non potrà tardare a lungo.

