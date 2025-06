Ufficiale il divorzio tra il Cagliari e Davide Nicola.

Lo comunica il club rossoblù in una stringata nota.

«Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono», si legge nel comunicato della società di Tommaso Giulini.

«Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie», prosegue la nota. «Al Mister e al suo gruppo di lavoro», conclude il Cagliari Calcio, «auguriamo il meglio per il prosieguo del proprio percorso professionale».

Nel faccia a faccia di ieri tra Nicola, il presidente Tommaso Giulini e il ds Nereo Bonato, sono emerse delle visioni diverse che non hanno reso possibile la prosecuzione del rapporto, nonostante la salvezza ottenuta con una giornata d’anticipo. Al tecnico sarebbe stata contestata la mancata valorizzazione di alcuni giocatori che il club chiedeva di sfruttare e mettere in campo. Lui invece avrebbe chiesto investimenti per alzare l’asticella sotto la sua guida.

Il Cagliari vorrebbe puntare sui giovani e sulla crescita del gruppo: un compito che potrebbe essere affidato a Fabio Pisacane, ex rossoblù e allenatore della Primavera che ha conquistato una storica Coppa Italia. Ma la partita della successione al momento non è ancora definita.

(Unioneonline)

