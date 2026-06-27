Nuovo rinforzo giovane a centrocampo per il Cagliari: dopo Demi Akarakiri, in arrivo dall’Everton, è fatta per lo svizzero classe 2006 Alessandro Romano, proveniente dalla Roma. Questa mattina, il prossimo giocatore rossoblù ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, ultimo passo prima della firma sul contratto.

Romano arriva a Cagliari in prestito con obbligo di riscatto, a 5 milioni di euro. Nella stagione appena conclusa ha debuttato in Serie A con la Roma, il 6 gennaio contro il Lecce, e dopo la seconda presenza contro il Sassuolo è stato girato in prestito in Serie B allo Spezia, dove ha sempre giocato per tutto il girone di ritorno (diciannove partite complessive).

L’ufficialità dell’ingaggio di Romano arriverà entro martedì, anche per questioni burocratiche visto che la Roma ha necessità di completare delle cessioni da qui al 30 giugno per rispettare i vincoli del fair play finanziario imposti dall’Uefa.

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