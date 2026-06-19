Sarà, salvo sorprese dalle visite mediche, Demi Akarakiri il primo acquisto del Cagliari per la stagione 2025-2026. Il centrocampista classe 2007 stamattina ha concluso le visite mediche, cominciate ieri, e firmerà un contratto col club rossoblù che sarà valido a partire dal prossimo 1 luglio, il giorno dopo la scadenza del suo attuale accordo con l’Everton.

Con un post sui propri account social, Akarakiri poco fa ha anche ringraziato l’Everton. Con la società di Liverpool ha giocato con le formazioni U18 e U21, senza riuscire a esordire in prima squadra. Cosa che invece potrà fare al Cagliari, come fatto intendere lunedì dal presidente Tommaso Giulini e dal nuovo direttore sportivo Pietro Accardi.

In rossoblù, Akarakiri potrebbe non trovare Gianluca Gaetano: prosegue il pressing dell’Atalanta per il centrocampista napoletano.

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