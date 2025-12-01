«Sindaco, fai un passo indietro e non dare le Chiavi della città di Sassari a Francesca Albanese». La richiesta viene da Luca Babudieri, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, in seguito alle recenti dichiarazioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite pronunciate dopo l’attacco alla sede del quotidiano “La Stampa”.

Albanese, pur condannando la violenza ha detto «che questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro».

Affermazioni che hanno generato non poche polemiche e che per Babudieri «sono inaccettabili in una Nazione libera e democratica». Dopo aver espresso solidarietà ai giornalisti il meloniano ricorda: «Anche nella rossa Bologna, il sindaco Matteo Lepore e numerosi esponenti di primo piano del Partito Democratico stanno prendendo le distanze dalle parole di Albanese, valutando persino la revoca della cittadinanza onoraria».

A Sassari il consiglio comunale aveva deliberato nei mesi scorsi a maggioranza il gesto della consegna delle Chiavi della Città che Babudieri chiede venga revocata. «L’attacco alla redazione di un giornale», riferisce Babudieri, «non può e non deve rappresentare un monito per nessuno. Simili episodi meritano una condanna unanime, senza ambiguità, da parte di tutte le forze politiche, indipendentemente dall’appartenenza».

Chi ritiene il contrario, questa la conclusione, «non è meritevole dell’onore di ricevere le Chiavi di Sassari».

© Riproduzione riservata