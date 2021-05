Strascico polemico dopo Napoli-Cagliari, terminata 1-1, con i rossoblù che sono riusciti ad acciuffare il pareggio in extremis, grazie a una rete di Nandez nel recupero, dopo il vantaggio azzurro di Osimhen.

A innescare la diatriba è stato Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio e vicepresidente del club partenopeo. Nel suo mirino l’arbitro Mazzoleni, ieri assegnato al Var, per il gol del raddoppio di Osimhen non convalidato dal direttore di gara Fabbri per una spinta dell’attaccante del Napoli su Godin.

"Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo del Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, l'utilizzo del Var. E poi? Accade l'impossibile. Mazzoleni al bar, non al Var", ha scritto De Laurentiis junior su Instagram.

Non solo: in un secondo post sul social, De Laurentiis si lamenta anche per il fallo su Cuadrado che ha dato il via all'azione del rigore del pari della Juventus nel corso dell’ultima partita contro l'Udinese, finita 2-1 per Ronaldo e compagni. "A noi - scrive sul suo profilo De Laurentiis - un gol regolare non convalidato, a loro come al solito un gol convalidato non regolare... che tristezza...".

