Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di «coordinatore dei progetti delle attività giovanili».

Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. «Io e Ranieri l'abbiamo fortemente voluto condividendone la scelta col presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario», ha detto.

«Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro - ha concluso Malagò - rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro».

Quello dell’ex fantasista di Oliena è un ruolo molto importante per quelli che sono i progetti a medio e lungo termine di rivoluzionare i metodi di allenamento e puntare a far crescere giovani bravi tecnicamente, sul modello della Spagna vincitrice degli ultimi Mondiali. Il dt Claudio Ranieri proprio su questo si era soffermato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Nazionale: «Ai giovani insegniamo a dribblare, non a vincere», aveva detto, sottolineando che nei settori giovanili italiani ci si sofferma troppo sulla tattica per vincere subito, tralasciando la tecnica di base.

Gianfranco Zola, oltre ad aver giocato 35 partite con la maglia azzurra dal 1991 al 1997, nel 2006 è stato collaboratore tecnico dell’Under 21 allenata da Pierluigi Casiraghi. Un’esperienza durata due anni, prima di andare ad allenare il West Ham.

(Unioneonline)

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