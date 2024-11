Simone Sozza, della sezione di Seregno, sarà l’arbitro di Genoa-Cagliari. Questo weekend si torna a giocare, dopo la terza e ultima sosta per le nazionali del 2024 (ce ne sarà un’altra, a fine marzo), con la tredicesima giornata di Serie A: al Ferraris in campo domenica alle 12.30, coi padroni di casa che presenteranno il nuovo allenatore Patrick Vieira.

Assistenti Alessio Tolfo (sezione Pordenone) e Francesca Di Monte (Chieti), quarto ufficiale Ermanno Feliciani (Teramo). Ma è al Var che i tifosi del Cagliari devono “preoccuparsi”, perché riappare Valerio Marini della sezione di Roma 1. Un nome ben conosciuto dai rossoblù, visto che in diverse circostanze l’arbitro (dalla stagione 2022-2023 impiegato solo al monitor e non più in campo) ha preso delle decisioni molto discutibili. Fra queste (non le uniche) un tocco di mano casuale di Nicolas Viola un anno fa in Salernitana-Cagliari, che portò al rigore del 2-2 in pieno recupero, e un altro penalty molto contestato per un presunto intervento col braccio di Paulo Azzi a Parma in Serie B ad aprile 2023, che portò il Cagliari in silenzio stampa.

Per Sozza bilancio non entusiasmante col Cagliari: 1 vittoria (in B col Benevento nel 2023), 1 pareggio e 3 sconfitte (le ultime, consecutive) in 5 incroci. Queste tutte le designazioni per la tredicesima giornata di Serie A.

Verona-Inter sabato 23 novembre ore 15 - Andrea Colombo

Milan-Juventus sabato 23 novembre ore 18 - Daniele Chiffi

Parma-Atalanta sabato 23 novembre ore 20.45 - Gianluca Manganiello

Genoa-Cagliari domenica 24 novembre ore 12.30 - Simone Sozza

Como-Fiorentina domenica 24 novembre ore 15 - Matteo Marchetti

Torino-Monza domenica 24 novembre ore 15 - Rosario Abisso

Napoli-Roma domenica 24 novembre ore 18 - Davide Massa

Lazio-Bologna domenica 24 novembre ore 20.45 - Antonio Rapuano

Empoli-Udinese lunedì 25 novembre ore 18.30 - Livio Marinelli

Venezia-Lecce lunedì 25 novembre ore 20.45 - Luca Pairetto

