Genoa-Cagliari, le pagelle rossoblù: Rodríguez e Luvumbo, errori pesantiTanti voti negativi dopo la sconfitta più larga di questa stagione
Genoa-Cagliari è la sconfitta più pesante della stagione per la squadra di Pisacane, uscita con un 3-0 al passivo dal Ferraris: nelle pagelle si salvano in pochissimi.
Caprile 5,5
Prende tre gol, come all’andata, ne evita anche un altro.
Palestra 5,5
Il suo gran sinistro al 29’ si stampa sulla traversa: poteva essere l’1-1, nella ripresa si spegne.
Luperto 5,5
Va più volte in difficoltà, finisce anche col giallo.
Juan Rodríguez 5
Si perde Colombo sull’1-0 e non si riprende più, sostituito all’intervallo.
(dal 1' st Idrissi 6)
Un tiro respinto da Caprile lo rende uno dei pochi sufficienti del Cagliari.
Obert 5
Prima terzino sinistro, poi centrale. Ma non è serata nemmeno per lui.
Adopo 5
Giovedì scorso aveva aperto la rimonta, stavolta invece non sfrutta le occasioni e in mezzo soffre.
Prati 5
Sfortunato nella deviazione sul 2-0, ma fino a lì non aveva combinato granché.
Mazzitelli 5,5
Era in crescita nelle ultime partite, ora un passo indietro.
(dal 24' st Zappa 5,5)
Non può evitare che il Genoa dilaghi nel finale.
Luvumbo 5
Il gol divorato sull’1-0 grida vendetta, continua a dare pochissimi segnali positivi.
(dal 17' st Gaetano 5)
Dovrebbe dare il cambio di passo, non si vede mai.
S. Esposito 6
Manda Luvumbo in porta sull’1-1, l’errore dell’angolano gli impedisce di avere un assist a referto.
(dal 24' st Borrelli 5,5)
Ingresso forse tardivo, quando entra non ha possibilità di incidere.
Kılıçsoy 5
Ci mette troppo tempo per fare la giocata, manca uno stop a centro area.
Pisacane 5
Stavolta le scelte dal 1’ e a gara in corso non funzionano.