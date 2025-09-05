Mondiali
05 settembre 2025 alle 22:43
Gattuso non sbaglia la prima, Italia-Estonia finisce 5-0A Bergamo netta vittoria degli azzurri nelle qualificazioni
L'Italia ha battuto l'Estonia 5-0 (0-0) in una partita del gruppo I di qualificazioni ai Mondiali, all'esordio di Rino Gattuso come ct azzurro.
I gol tutti nel secondo tempo, al 13' di Kean, al 24' e al 44' di Retegui, al 26' di Raspadori, al 48' di Bastoni.
