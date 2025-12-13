Milano-Cortina, il viaggio della Fiamma olimpica accende la SardegnaIl via questa mattina da Olbia, poi Sassari, Porto Torres, Alghero e l’arrivo nel pomeriggio a Nuoro. Domani altre tappe nell’Isola
Il viaggio della Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 fa tappa in Sardegna.
Il percorso, al via questa mattina ad Olbia, toccherà in giornata fra gli altri anche i comuni di Sassari, Porto Torres e Alghero fino all’arrivo a Nuoro.
La partenza, dunque, ad Olbia poco dopo le 8, con venti tedofori saranno protagonisti di questo primo segmento. Il secondo si svolgerà invece a Sassari a partire dalle 10.55, mentre il terzo vedrà la Fiamma Olimpica illuminare Porto Torres. La partenza è prevista alle 11.55.
Nel pomeriggio il convoglio arriverà ad Alghero: trentadue tedofori saranno protagonisti di una staffetta che partirà alle 14.25. Il gran finale a Nuoro con venti tedofori.
La giornata si concluderà alle 18.26 con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività in piazza Vittorio Emanuele fra spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche.
L’intero viaggio della fiamma, che ha il supporto di Coca-Cola ed Eni come presenting partner dell’iniziativa, è arricchito di molti eventi speciali in parallelo proprio per trasmettere ancora più emozione e partecipazione lungo tutto il percorso.
