Il viaggio della Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 fa tappa in Sardegna.

Il percorso, al via questa mattina ad Olbia, toccherà in giornata fra gli altri anche i comuni di Sassari, Porto Torres e Alghero fino all’arrivo a Nuoro.

La partenza, dunque, ad Olbia poco dopo le 8, con venti tedofori saranno protagonisti di questo primo segmento. Il secondo si svolgerà invece a Sassari a partire dalle 10.55, mentre il terzo vedrà la Fiamma Olimpica illuminare Porto Torres. La partenza è prevista alle 11.55.

Nel pomeriggio il convoglio arriverà ad Alghero: trentadue tedofori saranno protagonisti di una staffetta che partirà alle 14.25. Il gran finale a Nuoro con venti tedofori.

La giornata si concluderà alle 18.26 con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività in piazza Vittorio Emanuele fra spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche.

L’intero viaggio della fiamma, che ha il supporto di Coca-Cola ed Eni come presenting partner dell’iniziativa, è arricchito di molti eventi speciali in parallelo proprio per trasmettere ancora più emozione e partecipazione lungo tutto il percorso.

(Unioneonline)

