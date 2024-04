L'Atalanta aveva vinto le ultime cinque partite consecutive a Cagliari: ora perde come non accadeva dal 20 maggio 2018, 1-0 firmato Ceppitelli che valse la salvezza dei rossoblù. «Diciamo che è stato bravo il Cagliari», l'ammissione del tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini sul 2-1 della Domus. «Ha messo in campo uno spirito che per noi è stato difficile avere alla pari. Una partita più di lotta, dove il Cagliari è stato più bravo. Poi abbiamo perso negli ultimi e questo dà sempre fastidio, ma gli avversari sono stati superiori a noi».

Per l'Atalanta forte passo indietro in ottica qualificazione alla prossima Champions League, a otto giorni dallo 0-3 di Napoli e dopo l'1-0 con la Fiorentina mercoledì in Coppa Italia. «Due partite diverse: a Napoli si poteva giocare a calcio, noi e loro, quest'altra come a Firenze è stata più una battaglia e noi, forse per caratteristiche, abbiamo più difficoltà. Non è la prima volta». E ora per Gasperini c'è il Liverpool in Europa League: «Una squadra che gioca con lo spirito del Cagliari, ma anche con grande qualità».

