Lotzorai, paese in festa: Aurelia Lisai compie 100 anniC’era anche l’amica Peppina Corona che di anni ne ha 105
Alla festa della neo centenaria di Lotzorai, Aurelia Lisai, c’era anche l’amica Peppina Corona, sua compaesana, che di anni ne ha 105. Nativa di Lotzorai, nonna Aurelia era convolata a nozze nel 1948, all’età di 23 anni. Nel 2000 è rimasta vedova.
Ha quattro figli, undici nipoti e cinque pronipoti. Alla festa, che dopo quella privata ha avuto una coda in un locale al centro del paese, hanno preso parte anche gli amministratori comunali, fra i quali il sindaco Cesare Mannini e gli assessori Michela Murgia e Giovanni Garau, pronipote della signora, fresca di iscrizione al club dei centenari che in Ogliastra si conferma piuttosto affollato.