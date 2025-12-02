Alla festa della neo centenaria di Lotzorai, Aurelia Lisai, c’era anche l’amica Peppina Corona, sua compaesana, che di anni ne ha 105. Nativa di Lotzorai, nonna Aurelia era convolata a nozze nel 1948, all’età di 23 anni. Nel 2000 è rimasta vedova.

Ha quattro figli, undici nipoti e cinque pronipoti. Alla festa, che dopo quella privata ha avuto una coda in un locale al centro del paese, hanno preso parte anche gli amministratori comunali, fra i quali il sindaco Cesare Mannini e gli assessori Michela Murgia e Giovanni Garau, pronipote della signora, fresca di iscrizione al club dei centenari che in Ogliastra si conferma piuttosto affollato.

