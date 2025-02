Gianluca Gaetano lavora in personalizzato, ma con l’obiettivo di rientrare in gruppo nel corso della settimana ed essere quindi a disposizione per la partita di domenica (ore 20.45) contro la Juventus alla Domus. Il numero 70, nell’allenamento di ripresa questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini, non ha lavorato coi compagni: si era fermato la scorsa settimana per una contusione al ginocchio, saltando così la trasferta di Bergamo.

In gruppo c’era invece José Luis Palomino, che si allena regolarmente nonostante il pressing da parte del Talleres per riportarlo in Argentina. La seduta di questo pomeriggio è cominciata con dei lavori di attivazione tecnica, a seguire serie di partitelle giocate su campo ridotto. In chiusura delle esercitazioni atletiche.

Domani il Cagliari tornerà ad allenarsi di mattina. Per domenica alla Domus atteso il tutto esaurito: già venduti quasi tutti i biglietti a disposizione, ne rimangono pochissimi con quota 16.000 abbondantemente superata.

