José Luis Palomino ha preso parte all’allenamento pomeridiano del Cagliari al Crai Sport Center di Assemini, ma non è escluso che possa essere uno degli ultimi agli ordini di Davide Nicola. Questo perché il Talleres insiste per riportarlo in patria e subito, visto che il mercato in Argentina è ancora aperto. Non gioca dall’1-1 al Meazza col Milan dello scorso 11 gennaio: questo è uno dei motivi che l’hanno portato a valutare un addio immediato, anche se non è scontato che avvenga, col club di Córdoba che gli garantirebbe un ruolo da protagonista.

Un problema in più per la dirigenza rossoblù, che 15 giorni dopo la fine della sessione invernale si ritrova con una richiesta per un suo giocatore, non certo scartata dal diretto interessato. Il tutto dopo che, a gennaio, è stato ceduto in prestito Mateusz Wieteska ai greci del Paok senza che venisse sostituito. Nel caso in cui anche Palomino dovesse andare via, il Cagliari dovrebbe resistere per le 13 giornate di Serie A rimanenti coi soli Sebastiano Luperto, Yerry Mina (peraltro diffidato) e Adam Obert come unici difensori centrali. E lo slovacco sta già agendo come backup di Tommaso Augello a sinistra, dopo che Paulo Azzi è passato alla Cremonese (anche qui senza un sostituto). Motivo per cui la società cerca di tenerlo sino a fine stagione.

A ribadire come la trattativa sia in piedi è il presidente del Talleres, Andrés Fassi, in un intervento a Cadena 3 Argentina. «Palomino è un giocatore che stiamo provando a chiudere», ha detto. «È una delle opzioni, però stiamo cercando anche altri elementi che al momento sono fuori dall'Argentina. Vogliamo due innesti nel reparto difensivo». Arrivato a Cagliari ad agosto, svincolato dopo sette anni all’Atalanta, il difensore argentino classe ‘90 (che ha lasciato il suo Paese d’origine nel 2014) ha collezionato 9 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia, con un gol contro il Torino il 20 ottobre nella vittoria per 3-2 alla Domus.

