Prima sconfitta del 2026 per la Fiorentina di Paolo Vanoli, battuta in casa dal Cagliari di mister Pisacane. Il tecnico viola ha analizzato la sconfitta in conferenza stampa: «Questa è stata un'altra lezione che dobbiamo capire velocemente, sono arrabbiato per i gol subiti perché sono stati presi in modo ingenuo contro un avversario forte e tenace».

«La reazione c'è stata – prosegue il tecnico – ma abbiamo attaccato poco l'area. Non mi sono mai illuso per i risultati positivi. Avremmo voluto confermare quanto fatto a Bologna, dispiace non esserci riusciti».

Unica nota positiva della serata per i viola è stato il primo gol del neo acquisto Marco Brescianini, il quale ha dichiarato nel post partita: «Non dobbiamo perdere la fiducia anche se spiace questa battuta d'arresto. Dovevamo essere più scaltri davanti a certe situazioni e comportamenti un po' antisportivi da parte del Cagliari, lo abbiamo fatto notare all'arbitro, speriamo che in futuro se ne vedano sempre meno. Noi però dovevamo osare di più'».

