Fiorentina-Cagliari, tutta la delusione di Vanoli: «Gol ingenui contro un avversario tenace»Battuta d’arresto per i ragazzi di mister Vanoli: il Cagliari di Pisacane interrompe la striscia positiva dei viola
Prima sconfitta del 2026 per la Fiorentina di Paolo Vanoli, battuta in casa dal Cagliari di mister Pisacane. Il tecnico viola ha analizzato la sconfitta in conferenza stampa: «Questa è stata un'altra lezione che dobbiamo capire velocemente, sono arrabbiato per i gol subiti perché sono stati presi in modo ingenuo contro un avversario forte e tenace».
«La reazione c'è stata – prosegue il tecnico – ma abbiamo attaccato poco l'area. Non mi sono mai illuso per i risultati positivi. Avremmo voluto confermare quanto fatto a Bologna, dispiace non esserci riusciti».
Unica nota positiva della serata per i viola è stato il primo gol del neo acquisto Marco Brescianini, il quale ha dichiarato nel post partita: «Non dobbiamo perdere la fiducia anche se spiace questa battuta d'arresto. Dovevamo essere più scaltri davanti a certe situazioni e comportamenti un po' antisportivi da parte del Cagliari, lo abbiamo fatto notare all'arbitro, speriamo che in futuro se ne vedano sempre meno. Noi però dovevamo osare di più'».
(Unioneonline/ n.s.)