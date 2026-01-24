Scatto salvezza per il Cagliari che espugna il Franchi e si impone sulla Fiorentina con il risultato di 1-2. Vittoria di carattere dei ragazzi di Fabio Pisacane, come ribadito dallo stesso tecnico rossoblù in conferenza stampa. «Sono molto orgoglioso della squadra, hanno messo in campo un grande spirito di sacrificio, come contro la Juventus, aggiungendo tanta qualità».

«Siamo stati bravi a soffrire - aggiunge Pisacane - mettendo in campo tutte le qualità necessarie per raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo ciò che dobbiamo fare, oggi non abbiamo vinto solo perché siamo forti, ma perché abbiamo giocato da squadra».

Infine, menzione speciale per Marco Palestra, MVP assoluto della partita: «Ha delle potenzialità ancora inespresse, deve lavorare ancora su alcuni dettagli e poi può davvero esplodere. Ha la maturità giusta per focalizzarsi su quello che gli manca e diventare una risorsa importante per il calcio italiano».

