Marco Palestra premiato dalla Lega Serie A come MVP di Fiorentina-Cagliari per la superlativa prestazione nel corso della sfida del Franchi.

L’esterno rossoblù ha confezionato l’assist per la rete del vantaggio siglata da Kiliçsoy nel primo tempo e a inizio ripresa ha messo lui stesso il sigillo sul successo dei sardi, firmando il raddoppio e festeggiando al contempo la sua prima rete in Serie A.

Un riconoscimento più che meritato per il giocatore classe 2005. «Grazie a tutti i tifosi per il supporto. A loro è dedicata questa vittoria. Andiamo avanti, forza Cagliari!», le parole del “frecciarossa” (e blu) del Cagliari dopo aver ricevuto il premio a fine partita.

