Festa Inter, sbanca l’Olimpico e conquista la Coppa ItaliaLa Lazio si arrende 0 – 2 in casa contro i campioni d’Italia che vincono il secondo trofeo della stagione
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Davanti ai quasi 69mila spettatori dello stadio Olimpico di Roma all’Inter basta un tempo per cucirsi addosso anche la Coppa Italia, la decima della sua storia. Nella finale di Roma, Barella e compagni hanno dimostrato da subito di essere in pieno controllo della partita.
La prima frazione di gioco si chiude sul due a zero. La gara si sblocca al 14esimo: calcio d’angolo, dalla destra batte Dimarco che crossa a centro area, Thuram spizza la palla di testa che poi viene deviata nella porta biancoceleste da Marusic (autogol).
Il raddoppio arriva al 35esimo minuto e nasce da un errore di Tavares: il difensore si lascia rubare con troppa facilità il pallone da Dumfries che avanza nell’area di rigore e serve Lautaro: l’attaccante argentino a porta vuota non sbaglia.
Si va negli spogliatoi. Al rientro l’andamento della partita non cambia nonostante i confusi tentativi della Lazio di imbastire la manovra d’attacco.
(Unioneonline/A.D)