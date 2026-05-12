Il recupero di Yerry Mina non prevede ancora novità, a cinque giorni da Cagliari-Torino. Per il difensore colombiano, così come per Alessandro Deiola e Luca Mazzitelli, stamattina l’allenamento si è diviso come ieri tra palestra e campo, senza quindi prendere parte all’intera seduta coi compagni. Lo staff medico valuta le condizioni di tutti e tre, in vista del match (decisivo per la salvezza) in programma domenica alle 20.45. E il cui orario non è investito dallo scontro fra Lega Calcio Serie A e Prefettura di Roma, come invece sta accadendo per il derby capitolino (e di conseguenza le partite delle squadre impegnate per le coppe europee, che possono slittare dalle 12.30 di domenica alle 20.45 di lunedì).

Mina, nel riscaldamento di Cagliari-Udinese di sabato, ha accusato un fastidio al polpaccio: era annunciato fra i titolari, alla fine è andato in panchina senza possibilità di entrare e al suo posto ha giocato Juan Rodríguez. Mazzitelli è invece fuori da Cagliari-Cremonese, sabato 11 aprile, mentre Deiola deve a sua volta smaltire qualche acciacco.

Il resto della squadra, compreso Alberto Dossena che nel pomeriggio ha saputo del supplemento di indagine del Giudice Sportivo per il caso razzismo in Cagliari-Udinese, ha svolto in palestra delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza, poi lavori tecnici in campo. Domani seduta mattutina.

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