Ultima stagione all’Unipol Domus: Cagliari-Torino completa le attività in casa dei rossoblù, domenica alle 20.45. E, in caso di risultato positivo o di una mancata vittoria di una fra Cremonese e Lecce, per la squadra di Fabio Pisacane ci sarebbe – per il terzo anno di fila – l’aritmetica salvezza alla penultima giornata. È scattata oggi la vendita dei biglietti, con la prelazione riservata come di consueto ai possessori della tessera Islanders.

La prima fase andrà avanti fino alle 23.59 di stasera, mentre dalle 10 di domani inizierà la vendita libera. I prezzi dei biglietti per Cagliari-Torino sono i seguenti: 25 euro nelle curve, 60 euro in Distinti, 90 euro in Tribuna Blu e 120 euro in Tribuna Rossa. Per donne, Under-18 e Over-65 riduzioni a 40 euro in Distinti, 60 euro in Tribuna Blu e 80 euro in Tribuna Rossa. Per ogni tagliando vanno aggiunti 2 euro di prevendita su tutti i canali di vendita, ossia online su TicketOne e al Ticket Service di piazza Unione Sarda a Cagliari.

Da mezzogiorno di oggi, oltre a Cagliari-Torino, via anche alla vendita dei biglietti per l’ultima giornata di Serie A: la trasferta al Meazza col Milan. Non ci sono restrizioni per i tifosi rossoblù in settore ospiti, e non c’è nemmeno l’obbligo di tessera del tifoso del Cagliari. Il prezzo è 14 euro più spese di servizio sul circuito Vivaticket, online e nei punti vendita, fino alle 19 del giorno precedente la partita. La cui data e orario sarà resa nota lunedì prossimo.

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