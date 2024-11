Mattia Felici ha avuto un grande subentro: in campo dal 60’ per Nadir Zortea, al 75’ ha fornito a Roberto Piccoli la palla dell’1-0. «Sono entrato bene e ringrazio Piccoli per averla messa dentro: gliel'ho passata solo perché ce l'ho al fantacalcio», scherza il numero 97.

Per Felici è una vittoria di grande valore: «Sono tre punti che valgono tanto in classifica e che danno morale, usciamo un po' dalla zona bassa ma dobbiamo rimanere concentrati». Quella di oggi è stata la sua quarta presenza in Serie A, sempre a gara in corso, e ha dato ottimi segnali.

