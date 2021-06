Fischio d’inizio alle 21 per la partita d’esordio degli Europei di calcio. In campo, all’Olimpico di Roma, Italia e Turchia.

Alla vigilia del match il mister degli azzurri, Roberto Mancini, ha parlato di una “grande soddisfazione” per il fatto di rappresentare tutto il Paese e per la presenza dei tifosi (quasi 16mila quelli presenti), che sono tornati allo stadio.

Sul fronte turco, invece, un messaggio di incoraggiamento è stato inviato dal presidente, Recep Tayyip Erdogan: “Sono molto emozionato – ha scritto su Twitter -. Lo so, siamo tutti emozionati. Oggi i nostri ragazzi scendono in campo per Euro 2020. Senol (Gunes, ct turco, ndr), figli miei... qualunque sarà il risultato, sappiate che vi amiamo tutti molto. Siamo sempre al vostro fianco. Che Allah vi benedica e vi aiuti".

Alla cerimonia di apertura vari spettacoli: la banda della polizia di Stato si è esibita sul tappeto verde in divisa risorgimentale. I musicisti hanno suonato il “Guglielmo Tell”; dal tetto dello stadio invece si sono calati i suonatori di tamburo e in mezzo all’Olimpico si sono esibiti i ballerini con anche un momento carico di simbolismo con una danzatrice che rappresentava la rinascita.

E poi il “Nessun dorma” intonato da Andrea Bocelli, e gli U2 in versione “virtuale”.

In tribuna è presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

LE FORMAZIONI

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. C.t.: Mancini

Turchia (4-1-4-1) – Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokoglu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz. C.t.: Gunes.

