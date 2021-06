Su il sipario su Euro2020. Questa sera all'Olimpico (ore 21), davanti a 16mila spettatori, si disputa la gara d’apertura fra Italia e Turchia.

Sono 7.000 gli italiani e 3mila i turchi che raggiungeranno Roma, mentre il resto del pubblico sarà internazionale.

La speranza dei tifosi azzurri è che la squadra di Roberto Mancini, oltre ad aprire la manifestazione, possa anche chiuderla il prossimo 11 luglio a Wembley. Un obiettivo che non pare così irraggiungibile visti i risultati positivi sino ad oggi guadagnati sul campo, e certo nonostante ci siano formazioni più forti, la Francia su tutte.

Mancini ha saputo dare alla squadra una fisionomia precisa, ha creato un gruppo affiatato come con pochi altri commissari tecnici è successo, e questo è già un ottimo punto di partenza.

IL CALENDARIO – Per il torneo formula itinerante in 11 città tra cui, appunto, Roma, con finale a Wembley (Londra) l'11 luglio. Ventiquattro le nazioni in campo.

Questa sera arbitra l’olandese Makkelie, il quarto uomo sarà una donna: la francese Stephanie Frappart. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Sky. La partita sarà preceduta da una cerimonia, breve, di un quarto d’ora, con una ballerina “aerea”, dodici percussionisti intorno al tetto dello stadio, le 24 sfere a simboleggiare le nazioni partecipanti. Ospiti Francesco Totti e Alessandro Nesta, esibizione di Andrea Bocelli con “Nessun dorma” e, in versione virtuale, di Bono Vox, Martin Garrix e The Edge nell’inno dell’Europeo “We are the people”. Ospite in tribuna d’onore anche il presidente Sergio Mattarella.

GLI AZZURRI –Per gli azzurri secondo appuntamentoper mercoledì 16 giugno, quando la Nazionale sfiderà la Svizzera sempre all'Olimpico, sede anche dell'ultima gara del girone, quella contro il Galles di domenica 20 giugno alle 18.

IN CAMPO DOMANI – Il programma prosegue domani con tre partite: alle 15 a Baku sfida fra Galles e Svizzera per il gruppo A (diretta Ra1 e Sky). Alle 18 a Copenaghen sarà invece la volta di Danimarca-Finlandia per il gruppo B (diretta Sky). Alle 21 a San Pietroburgo in campo Belgio e Russia per il gruppo B (diretta Rai 1 e Sky).

PARTITE E GIRONI – In campo 24 nazioni divise in 6 gruppi da 4. Le prime 2 dei 6 gruppi passano agli ottavi con le 4 migliori terze.

PENALIZZAZIONI – I criteri che permetteranno l’accesso ai gironi successivi sono: maggior numero di punti ottenuti nella fase a gruppi; miglior differenza reti; maggior numero di reti segnate; maggior numero di vittorie; 5) migliore condotta fair play nel gruppo. Per calcolare quest’ultimo valore saranno considerati: ammonizioni (ciascuna vale 1 punto in meno); espulsioni (per doppia ammonizione o espulsione diretta, ciascuna vale 3 punti in meno); migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata