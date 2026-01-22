Euro 2032, le nuove regole per i cinque stadi italianiTelecamere ai tornelli e curve da 10mila posti sono solo alcune delle linee guida arrivate dal Viminale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Viminale dispone nuove regole riguardo la sicurezza e l'accessibilità negli stadi, in vista di Euro 2032, dove l’Italia sarà protagonista in quanto nazione ospitante insieme alla Turchia.
I cinque impianti, che andranno individuati entro ottobre 2026, dovranno rispettare i criteri stabiliti da un decreto del ministero dell'Interno. Verranno impiantate delle telecamere su ogni tornello, per riprendere il viso degli spettatori al momento dell’ingresso.
Altra rivoluzione per quel che riguarda le due curve, le quali avranno una capienza massima di 10mila posti, di cui uno riservato al pronto soccorso, e sistemi che impediranno i contatti tra i tifosi delle due squadre.
Infine, secondo quanto riportato dal Messaggero, il documento ministeriale prevede la disposizione di una control room, dotata di impianti televisivi a circuito chiuso, con lo scopo di garantire la riconoscibilità dei volti anche nelle gare notturne e la copertura delle vie di accesso e di deflusso.
Verrà introdotta anche una nuova struttura organizzativa e di vigilanza, con un piano per la sicurezza che dovrà tenere conto delle prescrizioni imposte dalla Commissione provinciale di vigilanza.
(Unioneonline/ n.s.)