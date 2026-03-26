«È stata un’emozione unica, principalmente perché abbiamo vinto e passato il primo turno. Poi per l’esordio, sono emozioni che mi rimarranno tutta la vita». Così Marco Palestra, dopo l’esordio con la Nazionale maggiore, negli ultimi minuti della vittoriosa semifinale playoff per i Mondiali contro l’Irlanda del Nord vinta dagli azzurri per 2-0.

«Ho fatto tanti anni all’Atalanta, ho vissuto tantissime esperienze qui e sono contento di aver debuttato in questo stadio», ha detto l’esterno del Cagliari. Aggiungendo: «L’Irlanda del Nord è una squadra abbastanza attenta concentrata che non ci ha lasciato occasioni, dopo il primo gol ci sono stati più spazi ma abbiamo interpretato la partita in maniera giusta. Questi giorni sono stati fantastici con uno staff splendido, sono contentissimo e dobbiamo cercare di continuare così. Il gruppo è fantastico, dobbiamo essere fiduciosi: – ha concluso Palestra – sappiamo di avere avversari di valore davanti ma anche delle nostre qualità, se facciamo la partita che dobbiamo fare possiamo passare».

© Riproduzione riservata